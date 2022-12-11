Таджикистан, Киргизия и Узбекистан стали самыми популярными странами для полетов из России

По данным другого сервиса — OneTwoTrip — самым популярным зарубежным направлением стала Армения (18,4%), следом идет Турция (14,6%) и Таджикистан (11,9%). Сервис также обратил внимание на резкий рост спроса на авиабилеты в отдельные страны: Сингапур (в 20 раз), Японию (в 17 раз), Таиланд (в 14 раз), Малайзию (в 13 раз) и Индонезию (в 12 раз).