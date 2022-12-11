Таджикистан, Киргизия и Узбекистан стали самыми популярными странами для полетов из России

Таджикистан, Киргизия и Узбекистан стали самыми востребованными зарубежными направлениями полетов у россиян в 2022 году, сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса по покупке билетов «Туту.ру». На внутренние направления спрос все еще самый высокий, но начинает снижаться.
На Таджикистан приходится наибольшая доля вылетевших за границу россиян — 17,22%, хотя в прошлом году было лишь 4,89%. Средний чек на билет туда-обратно при этом увеличился на 11% и в этом году составил 27 611 рублей.
В топ-10 стран также вошли Армения, Азербайджан, Турция, Беларусь, Казахстан, ОАЭ и Грузия. Средний чек на билеты упал по направлениям: в Казахстан на 27% — до 31 063 рублей, Беларусь на 25% — до 12 699 и Узбекистан на 11% — до 28 668.
По данным другого сервиса — OneTwoTrip — самым популярным зарубежным направлением стала Армения (18,4%), следом идет Турция (14,6%) и Таджикистан (11,9%). Сервис также обратил внимание на резкий рост спроса на авиабилеты в отдельные страны: Сингапур (в 20 раз), Японию (в 17 раз), Таиланд (в 14 раз), Малайзию (в 13 раз) и Индонезию (в 12 раз).