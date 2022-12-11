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Европейская киноакадемия объявила победителей 2022 года
Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:58

Европейская киноакадемия объявила победителей премии 2022 года. «Треугольник печали» Рубена Эстлунда отметился сразу в четырех номинациях.

Лучший фильм
• «Алькаррас»
• «Близко»
• «Корсаж»
• «Убийца «Святой паук»»
«Треугольник печали»

Лучший режиссер
• Лукас Донт («Близко»)
Мари Кройцер («Корсаж»)
• Ежи Сколимовский («Иа»)
• Али Аббаси («Убийца «Святой паук»»)
• Элис Диоп («Сент-Омер»)
Рубен Эстлунд («Треугольник печали»)

Лучший сценарий
• Арнау Виларо, Карла Симон Пипо («Алькаррас»)
• Кеннет Брана («Белфаст»)
• Лукас Донт, Анджело Тессенс («Близко»)
• Али Аббаси, Афшин Камран Бахрами («Убийца «Святой паук»»)
• Рубен Эстлунд («Треугольник печали»)

Лучшая актриса
Вики Крипс («Корсаж»)
• Зара Амир Эбрахими («Убийца «Святой паук»»)
• Леа Сейду («Одним прекрасным утром»)
• Пенелопа Крус («Параллельные матери»)
• Мельтем Каптан («Рабийе Курназ против Джорджа Буша)

Лучший актер
• Пол Мескал («Солнце мое»)
• Иден Дамбрине («Близко»)
• Эллиотт Кроссет Хове («Godland»)
• Пьерфранческо Фавино («Ностальгия»)
Златко Бурич («Треугольник печали»)

Главное открытие — приз ФИПРЕССИ
«Маленькое тело», Лаура Самани

Лучшая комедия
• «Cop Secret»
• «Перелом»
• «Самый лучший босс», Фернандо Леон де Араноа

Лучший документальный фильм
«Мариуполис-2», Мантас Кведаравичюс

Лучший анимационный фильм
«Итальянцам и собака вход воспрещен», Ален Угетто

Лучший короткометражный фильм
«Сексуальная жизнь бабушки»

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