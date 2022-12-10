Сборная Марокко обыграла Португалию и стала первой африканской страной, прошедшей в полуфинал ЧМ

Сборная Марокко обыграла Португалию со счетом 1:0. Футболисты африканской страны впервые вышли в полуфинал чемпионата мира.
Единственный гол забил Юссеф Эн-Несери. Футболистам предстоит игра с победителем матча Англия — Франция, который станет известен в этот же день, 10 декабря.
Криштиану Роналду не был включен в стартовый состав сборной Португалии и вышел на поле только после пропущенного гола. Телевизионщики поймали футболиста в слезах после финального свистка.
Незадолго до этого в полуфинал мундиаля вышла сборная Аргентины, обыграв Нидерланды со счетом 4:3. Впереди у аргентинцев игра с Хорватией, которая одержала победу над Бразилией.