В Калмыкии против главреда издания возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ

Бадмаев занимает пост главреда издания «Современная Калмыкия» с 2007 года. В апреле его обвинили в дискредитации Вооруженных Сил РФ по административной статье из‑за публикации двух видео, в которых он «высказывают свою точку зрения» о российской спецоперации на территории Украины.