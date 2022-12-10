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В Калмыкии против главреда издания возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ
Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:57

Главный редактор издания «Современная Калмыкия» Валерий Бадмаев стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ. Суд запретил ему определенные действия до 28 февраля в качестве меры пресечения, передает ТАСС со ссылкой на ближайшую родственницу подозреваемого.

По словам родственницы 72-летнего Бадмаева, журналисту вменяется репост видео с человеком, представляющимся азовцем и рассказывающем о действиях Российской армии. Перед решением суда мужчина был задержан на сутки.

Незадолго до этого в соцсетях писали, что Бадмаева задержали и возбудили против него уголовное дело о «публичных призывах к экстремистской деятельности», пишет информагентство.

Бадмаев занимает пост главреда издания «Современная Калмыкия» с 2007 года. В апреле его обвинили в дискредитации Вооруженных Сил РФ по административной статье из‑за публикации двух видео, в которых он «высказывают свою точку зрения» о российской спецоперации на территории Украины.

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