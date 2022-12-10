Группа Slaves объявила новое название своей группы, с которым она вернется в музыку

Американские музыканты Лори Винсент и Исаак Холман из постхардкор-группы Slaves объявили о возвращении к музыке и раскрыли свое новое название — Soft Play. Они объяснили, почему не хотели менять Slaves.
С английского slaves переводится как «рабы». После релиза их дебютного альбома «Are You Satisfied?» в 2015 году группа подверглась критике из‑за своего название — некоторые увидели в ней негативную расовую коннотацию. Тогда Винсент посоветовал открыть Оксфордский словарь и прочитать значения слова «рабы»: «там не будет упоминания о каком‑либо расовом контексте».
В 2020 году группа все же решилась на переименование. Перед этим музыканты уточнили, что название группы отсылало к людям с наркотическими зависимостями, однако они стали поддерживать движение Black Lives Matter и решили, что Slaves можно использовать и с другими смысловыми нагрузками.
Сейчас же Винсент и Холман вновь отметили, что первое название было всего лишь «отсылкой к рутине повседневной жизни». Когда группу стали критиковать, музыканты «чувствовали себя загнанными в угол», но боролись за название по велению «собственной гордости», признались они. Теперь же артисты понимают, что в тот момент не были уверены, так ли нужно им название Slaves, и просто боялись переименования из‑за мыслей в стиле «название нашей группы определило нас».
Винсент и Холман принесли извинения и попросили поклонников уважать их выбор. Музыканты рассказали, что что «судьбоносные события» поставили их рабочие отношения на паузу, и бывали моменты, когда они думали, что никогда больше «не выйдут на сцену вместе». «Мы очень рады снова быть вместе и взволнованы будущим», — закончили они.
Дуэт Винсента и Холмана был создан в 2012 году. Последний их альбом «To Better Days» вышел в августе 2020 года. С тех пор они ничего не выпускали и работали по отдельности над своими проектами.