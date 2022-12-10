Группа Slaves объявила новое название своей группы, с которым она вернется в музыку

Сейчас же Винсент и Холман вновь отметили, что первое название было всего лишь «отсылкой к рутине повседневной жизни». Когда группу стали критиковать, музыканты «чувствовали себя загнанными в угол», но боролись за название по велению «собственной гордости», признались они. Теперь же артисты понимают, что в тот момент не были уверены, так ли нужно им название Slaves, и просто боялись переименования из‑за мыслей в стиле «название нашей группы определило нас».