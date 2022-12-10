Роскосмос рассекретил личное дело Юрия Гагарина

Личное дело Гагарина завели при поступлении в 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков в Оренбурге. В нем хранятся данные о прохождении военной службы в Советской армии, учебе в училище и Военно-воздушной инженерной академии Жуковского, должности в Центре подготовки космонавтов, семейном положении, роспись полетов в Саратовском аэроклубе и результаты профессиональной аттестации с 1957 по 1959 год.