Роскосмос рассекретил личное дело Юрия Гагарина

С личного дела космонавта Юрия Гагарина по инициативе Роскосмоса сняли гриф секретности, сообщается в статье из журнала «Русский космос». После смерти Гагарина оно хранилось в архиве Центра подготовки космонавтов.
Личное дело Гагарина завели при поступлении в 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков в Оренбурге. В нем хранятся данные о прохождении военной службы в Советской армии, учебе в училище и Военно-воздушной инженерной академии Жуковского, должности в Центре подготовки космонавтов, семейном положении, роспись полетов в Саратовском аэроклубе и результаты профессиональной аттестации с 1957 по 1959 год.
На обложке личного дела перечислены все воинские звания Гагарина — от лейтенанта до полковника.
Во время учебы на самолете Як-18 в Саратовском аэроклубе Гагарин получал оценки «отлично», совершил 196 полетов. Военно-воздушную инженерную академию Гагарин закончил с отличием, получив оценку «хорошо» лишь по двум предметам — математике и английскому языку. Дипломная работа «Исследования по аэродинамике и динамике полета орбитального самолета на этапе посадки» тоже защищена на «отлично».
Гагарин занимался баскетболом, а также имел второй спортивный разряд и первую судейскую категорию, также следует из личного дела.