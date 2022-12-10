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Авиакомпания «Россия» разрешила пассажирам бесплатно провозить горнолыжное снаряжение
Виктория Шанина
Сегодня в 16:38

Авиаперевозчик «Россия» запустила акцию в честь начала горнолыжного сезона. Каждый пассажир может бесплатно сдать в багаж снаряжение для катания на горных лыжах или сноуборде, сообщается на сайте компании.

Лыжники могут бесплатно перевозить одну пару лыж в чехле, одну пару палок и упакованную отдельно одну пару ботинок. Сноубордистам разрешается взять с собой в едином чехле или по отдельности один сноуборд и пару ботинок. Общий вес дополнительного места не должен превышать 23 килограмма.

Специальное предложение действует до 30 апреля 2023 года на всех рейсах «России». Воспользоваться им могут пассажиры с билетами, тарифы которых включают бесплатную норму регистрируемого багажа.

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Авиакомпания Россия
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