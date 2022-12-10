Авиакомпания «Россия» разрешила пассажирам бесплатно провозить горнолыжное снаряжение

Лыжники могут бесплатно перевозить одну пару лыж в чехле, одну пару палок и упакованную отдельно одну пару ботинок. Сноубордистам разрешается взять с собой в едином чехле или по отдельности один сноуборд и пару ботинок. Общий вес дополнительного места не должен превышать 23 килограмма.