Авиакомпания «Россия» разрешила пассажирам бесплатно провозить горнолыжное снаряжение

Авиаперевозчик «Россия» запустила акцию в честь начала горнолыжного сезона. Каждый пассажир может бесплатно сдать в багаж снаряжение для катания на горных лыжах или сноуборде, сообщается на сайте компании.
Лыжники могут бесплатно перевозить одну пару лыж в чехле, одну пару палок и упакованную отдельно одну пару ботинок. Сноубордистам разрешается взять с собой в едином чехле или по отдельности один сноуборд и пару ботинок. Общий вес дополнительного места не должен превышать 23 килограмма.
Специальное предложение действует до 30 апреля 2023 года на всех рейсах «России». Воспользоваться им могут пассажиры с билетами, тарифы которых включают бесплатную норму регистрируемого багажа.