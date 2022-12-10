Вооруженный мужчина открыл огонь и взял заложников в Дрездене. Его уже задержали

40-летний мужчина застрелил 70-летнюю женщину, которая может быть его матерью. Он хотел ворваться на радиостанцию Radio Dresden, но у него не получилось. После этого он поехал на машине к торговому центру Altmarkt-Galerie и спрятался в подсобном помещении магазина аптечной сети DM. Там он взял несколько заложников.