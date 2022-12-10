Реклама
Новости
Вооруженный мужчина открыл огонь и взял заложников в Дрездене. Его уже задержали
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:59

Полиция задержала мужчину, взявшего людей в заложники в немецком Дрездене. Как сообщает NTV со ссылкой на полицию, нападавший ранен, а его жертвы не пострадали.

Правоохранители полагают, что у мужчины, вероятно, есть психическое заболевание.

40-летний мужчина застрелил 70-летнюю женщину, которая может быть его матерью. Он хотел ворваться на радиостанцию Radio Dresden, но у него не получилось. После этого он поехал на машине к торговому центру Altmarkt-Galerie и спрятался в подсобном помещении магазина аптечной сети DM. Там он взял несколько заложников.

Полиция оцепила центр Дрездена и вызвала переговорщиков. С мужчиной связались по телефону. По итогу полицейской операции были освобождены ребенок и мужчина.

Подозреваемый может быть причастен к еще одному убийству — 62-летнего мужчины в районе Пролис, передает Der Spiegel.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»