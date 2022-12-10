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SZA сняла клип на «Nobody Gets Me». Певица вспоминает о прошедшей любви, гуляя по Нью-Йорку
Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:39

Американская певица SZA выпустила клип на трек «Nobody Gets Me» из нового альбома «S.O.S.». Посмотреть из России его не получится, зато можно в телеграм-канале «Афиши Daily».

«Что от тебя осталось? Как мне сказать тебе, что не хочу видеть тебя ни с кем, кроме себя?», — поет SZA в припеве. В черно-белом клипе артистка гуляет по улицам и крышам Нью-Йорка, вспоминая любовь из прошлого.

Фрагмент песни SZA выложила на ютьюбе 5 декабря. Пластинка «S.O.S.» увидела свет 9 декабря. Тизером к альбому стало видео «PSA», а песни «Shirt» и «Blind» певица исполнила живьем. Всего на борту полноформатника — 23 композиции.

Это первый альбом SZA за пять лет. В нем есть песни, записанные совместно с Трэвисом Скоттом («Open Arms»), Фиби Бриджерс («Ghost In The Machine») и Доном Толивером («Used»).

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