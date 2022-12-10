SZA сняла клип на «Nobody Gets Me». Певица вспоминает о прошедшей любви, гуляя по Нью-Йорку

«Что от тебя осталось? Как мне сказать тебе, что не хочу видеть тебя ни с кем, кроме себя?», — поет SZA в припеве. В черно-белом клипе артистка гуляет по улицам и крышам Нью-Йорка, вспоминая любовь из прошлого.