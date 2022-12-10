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В Шереметьево пассажир избил сотрудника на стойке регистрации
Виктория Шанина
Сегодня в 13:28

В московском аэропорту Шереметьево мужчина набросился на сотрудника «Победы» на стойке регистрации. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Пассажир слишком боялся опоздать на рейс — он пришел на стойку регистрации за 10 минут до ее открытия. Мужчину спокойно просили подождать.

Он этой просьбы не услышал, кинул паспорт в сотрудниц аэропорта, а затем прыгнул за стойку и напал на представителя «Победы», повалив его на багажную ленту.

Свой рейс пассажир в итоге пропустил. Его задержали полицейские, и пока правоохранители с ним разбирались, регистрация уже закончилась.

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Аэропорт Шереметьево
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