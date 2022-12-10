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Американский институт кино определился с топ-10 фильмов и телешоу 2022 года
Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:58

Американский институт киноискусства (AFI) традиционно под конец года объявляет лучшие фильмы и сериалы. В 2022-м в его топ попали «Аватар: Путь воды», «Все везде и сразу», «Лучше звоните Солу» и «Белый Лотос».

«В этом году, как никогда ранее, чествование сообщества художников, воплощающих мечты, имеет особое значение, поскольку они поднимали нам настроение в самые трудные времена и доказали силу этой великой формы искусства», — сказал президент и главный исполнительный директор AFI Боб Газзале.

Фильмы выбирали деятели кино, историки кино, члены попечительского совета AFI и кинокритики. Они выбрали десятку лучших фильмов 2022 года:

  1. «Аватар: Путь воды»
  2. «Элвис»
  3. «Все везде и сразу»
  4. «Фабельманы»
  5. «Нет»
  6. «Ее правда»
  7. «Тар»
  8. «Топ Ган: Мэверик»
  9. «Королева-воин»
  10. «Говорят женщины»

Топ-10 лучших сериалов по версии AFI:

  1. «Начальная школа Эбботт»
  2. «Медведь»
  3. «Лучше звоните Солу»
  4. «Хитрости»
  5. «Мо»
  6. «Дорога в тысячу ли»
  7. «Псы резервации»
  8. «Разделение»
  9. «Кто‑то где‑то»
  10. «Белый лотос»

Проекты в списках расположены не по оценке, а в алфавитном порядке (на английском языке).

Специального приза удостоилась картина «Банши Инишерина» Мартина Макдоны.

В прошлом году в десятке оказались фильмы «CODA: Ребенок глухих родителей», «Не смотри вверх» и «Дюна». Среди телешоу жюри отметило «Мейр из Исттауна», «Наследников» и «Теда Лассо».

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