Американский институт кино определился с топ-10 фильмов и телешоу 2022 года

Американский институт киноискусства (AFI) традиционно под конец года объявляет лучшие фильмы и сериалы. В 2022-м в его топ попали «Аватар: Путь воды», «Все везде и сразу», «Лучше звоните Солу» и «Белый Лотос».
«В этом году, как никогда ранее, чествование сообщества художников, воплощающих мечты, имеет особое значение, поскольку они поднимали нам настроение в самые трудные времена и доказали силу этой великой формы искусства», — сказал президент и главный исполнительный директор AFI Боб Газзале.
Фильмы выбирали деятели кино, историки кино, члены попечительского совета AFI и кинокритики. Они выбрали десятку лучших фильмов 2022 года:
- «Аватар: Путь воды»
- «Элвис»
- «Все везде и сразу»
- «Фабельманы»
- «Нет»
- «Ее правда»
- «Тар»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Королева-воин»
- «Говорят женщины»
Топ-10 лучших сериалов по версии AFI:
- «Начальная школа Эбботт»
- «Медведь»
- «Лучше звоните Солу»
- «Хитрости»
- «Мо»
- «Дорога в тысячу ли»
- «Псы резервации»
- «Разделение»
- «Кто‑то где‑то»
- «Белый лотос»
Проекты в списках расположены не по оценке, а в алфавитном порядке (на английском языке).
В прошлом году в десятке оказались фильмы «CODA: Ребенок глухих родителей», «Не смотри вверх» и «Дюна». Среди телешоу жюри отметило «Мейр из Исттауна», «Наследников» и «Теда Лассо».