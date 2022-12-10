Американский институт кино определился с топ-10 фильмов и телешоу 2022 года

«В этом году, как никогда ранее, чествование сообщества художников, воплощающих мечты, имеет особое значение, поскольку они поднимали нам настроение в самые трудные времена и доказали силу этой великой формы искусства», — сказал президент и главный исполнительный директор AFI Боб Газзале.