Искусственный интеллект написал сочинение для допуска к ЕГЭ и получил «зачет»

В заключении своей колонки Павловец задается рядом вопросов. Как проверить сочинения на плагиат? Существуют ли какие‑то меры противодействия потенциально возможному использованию нейросетей в генерировании типовых, шаблонных сочинений? Зачем вообще нужны такие тексты, если с ними прекрасно справляется даже нейросеть? Обо всем этом он предлагает подумать Минпросвещения.