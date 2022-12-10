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Искусственный интеллект написал сочинение для допуска к ЕГЭ и получил «зачет»
Виктория Шанина
Сегодня в 11:45

Доцент школы филологический наук ВШЭ Михаил Павловец предложил искусственному интеллекту GPT-3 написать итоговое сочинение, необходимое для получения допуска к ЕГЭ. Об итогах эксперимента он написал статью в «Вести образования».

В рамках сочинения от выпускников требуется соблюсти ряд критериев: написать текст объемом 350 знаков, в рассуждении придерживаться обозначенной темы, выдвинуть тезис и аргументировать примером из литературы, а также не допускать грубых ошибок.

Алгоритм попросили написать рассуждение на тему «Почему достижения прогресса, дающие человеку удобства и комфорт, могут быть опасны для человечества?». За пару минут GPT-3 сгенерировал несколько вариантов сочинения. Он выдал рассуждения с опорой на четыре литературных произведения: «Дивный новый мир» Олдоса Хаксли, «Дорогу» Кормака Маккарти «Франкенштейна» Мэри Шелли и «1984» Джорджа Оруэлла.

Так как GPT-3 пишет на английском языке, Павловец перевел выбранное сочинение с помощью «Яндекс Переводчика». Вот что написала нейросеть:

Затем Михаил Павловец показал двум проверяющим — завкафедры словесности Лицея НИУ ВШЭ Екатерине Бровко и известному московскому учителю с 30-летним стажем Сергею Райскому: оба отметили некоторые речевые недочеты, но признали, что по всем критериям работа получает «зачет».

В заключении своей колонки Павловец задается рядом вопросов. Как проверить сочинения на плагиат? Существуют ли какие‑то меры противодействия потенциально возможному использованию нейросетей в генерировании типовых, шаблонных сочинений? Зачем вообще нужны такие тексты, если с ними прекрасно справляется даже нейросеть? Обо всем этом он предлагает подумать Минпросвещения.

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