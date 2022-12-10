В Москве в старинной усадьбе Лопухиных, построенной в конце XVII века, произошел пожар. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По данным «112», горят перекрытия между вторым этажом и чердаком. На месте работают оперативные службы, площадь возгорания составляет 50 квадратных метров.
«Вечерняя Москва» со ссылкой на источник пишет, что через несколько минут после прибытия пожарных произошло обрушение межэтажных перекрытий. Под завалы попал пожарный, его эвакуировали и оказывают необходимую помощь. О других пострадавших не сообщается.
Усадьба расположена в Малом Знаменском переулке. Ранее в ней располагался Музей Рерихов, а сейчас здание принадлежит Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ).
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