«Вечерняя Москва» со ссылкой на источник пишет, что через несколько минут после прибытия пожарных произошло обрушение межэтажных перекрытий. Под завалы попал пожарный, его эвакуировали и оказывают необходимую помощь. О других пострадавших не сообщается.