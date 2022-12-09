Реклама
Новости
Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что его автомобиль обстреляли в зоне спецоперации
Юлия Онодэра
Сегодня в 02:31

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, возглавляющий в данный момент группу военных советников в зоне спецоперации на Украине, рассказал в своем телеграм-канале об опасном инциденте.

Рогозин сообщил, что машину, в которой он находился, обстреляли. «Мы потеряли автомобиль, на котором добирались ночь на угледарском направлении до передовой», — поделился он.

«Противник пристрелял замерзшую, слипшуюся в комья чернозема дорогу вдоль лесополосы. Пришлось покинуть авто во время обстрела и идти еще несколько киломатров по покрытой льдом разбитой тропе», — пояснил Рогозин.

Бывший руководитель «Роскосмоса» добавил, что он и его спутники «поработали по неприятелю» и пообщались с российскими военнослужащими. К публикации Рогозин приложил фотографии, в том числе — сгоревшего автомобиля.

расскажите друзьям
теги
Роскосмос
люди
Дмитрий Рогозин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»