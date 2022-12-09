Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что его автомобиль обстреляли в зоне спецоперации

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, возглавляющий в данный момент группу военных советников в зоне спецоперации на Украине, рассказал в своем телеграм-канале об опасном инциденте.
Рогозин сообщил, что машину, в которой он находился, обстреляли. «Мы потеряли автомобиль, на котором добирались ночь на угледарском направлении до передовой», — поделился он.
«Противник пристрелял замерзшую, слипшуюся в комья чернозема дорогу вдоль лесополосы. Пришлось покинуть авто во время обстрела и идти еще несколько киломатров по покрытой льдом разбитой тропе», — пояснил Рогозин.
Бывший руководитель «Роскосмоса» добавил, что он и его спутники «поработали по неприятелю» и пообщались с российскими военнослужащими. К публикации Рогозин приложил фотографии, в том числе — сгоревшего автомобиля.