В Госдуму внесли законопроект о выходе России из МВФ

Депутаты КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о выходе России из Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщил ТАСС.
Инициаторы документа предлагают «денонсировать протокол о вступлении РФ в члены Международного валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития, подписанный в Вашингтоне в октябре 1992 года».
«Пребывание России в МВФ не помогло предотвратить принятие против России санкций (односторонних экономических мер), которые явно противоречат основным целям и принципам данной организации», — объяснили авторы законопроекта.
Кроме того, члены КПРФ предложили приостановить «действие режима наибольшего благоприятствования в отношении услуг, происходящих из государств, приостановивших или аннулировавших режим наибольшего благоприятствования для российских услуг».
Также депутаты рекомендуют денонсировать соглашение о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития. «ЕБРР также закрыл свой офис с Москве. Однако Россия продолжает оставаться акционером ЕБРР», — объяснили они.