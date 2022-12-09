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В Госдуму внесли законопроект о выходе России из МВФ
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:45

Депутаты КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о выходе России из Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщил ТАСС.

Инициаторы документа предлагают «денонсировать протокол о вступлении РФ в члены Международного валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития, подписанный в Вашингтоне в октябре 1992 года».

«Пребывание России в МВФ не помогло предотвратить принятие против России санкций (односторонних экономических мер), которые явно противоречат основным целям и принципам данной организации», — объяснили авторы законопроекта.

Кроме того, члены КПРФ предложили приостановить «действие режима наибольшего благоприятствования в отношении услуг, происходящих из государств, приостановивших или аннулировавших режим наибольшего благоприятствования для российских услуг».

Также депутаты рекомендуют денонсировать соглашение о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития. «ЕБРР также закрыл свой офис с Москве. Однако Россия продолжает оставаться акционером ЕБРР», — объяснили они.

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теги
Международный валютный фондГосдумаКПРФЕвропейский банк реконструкции и развития
люди
Геннадий Зюганов
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