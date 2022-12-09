В сеть утекла база с данными клиентов «Вкусвилла»

Базу данных сети магазинов «Вкусвилл» слили в сеть, сообщил телеграм-канал «Утечки информации». В ней содержатся сведения о 242 тыс. клиентов, которые оформляли интернет-заказы.
По данным «Утечек информации», в базе есть:
- 242 245 уникальных номеров;
- 233 194 уникальных адреса электронной почты;
- дата и время заказа, оплаты, доставки c 5 декабря по 7 декабря;
- последние четыре цифры банковской карты;
- сумма заказа.
Подавляющее большинство заказов датируются 6 декабря, уточнил канал. Ранее этот же «источник» сливал данные Tele2, «Почты России», «GeekBrains и Delivery Club.
«Вкусвилл» подтвердил утечку персональных данных клиентов. В компании заверили, что опубликованные данные не включают в себя имена, адреса и полные платежные сведения банковских карт клиентов.
«Об утечке стало известно в ночь с 8 на 9 декабря 2022. Наши специалисты самостоятельно обнаружили и оперативно приняли меры для исправления ситуации», — заявили в компании.
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