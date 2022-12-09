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В сеть утекла база с данными клиентов «Вкусвилла»
Рустам Абдуллин
Вчера в 23:45

Базу данных сети магазинов «Вкусвилл» слили в сеть, сообщил телеграм-канал «Утечки информации». В ней содержатся сведения о 242 тыс. клиентов, которые оформляли интернет-заказы.

По данным «Утечек информации», в базе есть:

  • 242 245 уникальных номеров;
  • 233 194 уникальных адреса электронной почты;
  • дата и время заказа, оплаты, доставки c 5 декабря по 7 декабря;
  • последние четыре цифры банковской карты;
  • сумма заказа.

Подавляющее большинство заказов датируются 6 декабря, уточнил канал. Ранее этот же «источник» сливал данные Tele2, «Почты России», «GeekBrains и Delivery Club.

«Вкусвилл» подтвердил утечку персональных данных клиентов. В компании заверили, что опубликованные данные не включают в себя имена, адреса и полные платежные сведения банковских карт клиентов.

«Об утечке стало известно в ночь с 8 на 9 декабря 2022. Наши специалисты самостоятельно обнаружили и оперативно приняли меры для исправления ситуации», — заявили в компании.

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