Актер Кристофер Джаджа затянул с речью на The Game Awards. Организаторам пришлось делать ему намеки

Актер Кристофер Джаджа победил в номинации «Лучшая актерская игра» за роль Кратоса в God of War Ragnarök. Он вышел на сцену, крепко обнял Аль Пачино, и начал свою благодарственную речь, которая затянулась на восемь минут.
Джаджа поблагодарил работников студии Santa Monica и всех коллег, в том числе сыгравшего Атрея Санни Сулджика. Когда его речь затянулась уже на четыре минуты, на экранах появилось сообщение «Пожалуйста, закругляйтесь», рассказала одна из зрительниц.
Но Джаджа продолжал. Тогда организаторы включили музыку — сначала тихо, с каждым разом она становилась все громче, а Джаджа не собирался заканчивать. Все же актер «сдался» и ушел со сцены, перекидываясь словами с Пачино.
После церемонии Джаджа написал в твиттере, что он так и не закончил свою речь, ведь не успел упомянуть свою «прекрасную жену Джанну». Актер поблагодарил ее за поддержку «в самые сложные периоды» и сказал, что любит ее.
Перед выходом Джаджи короткую речь дал звезда «Крестного отца». Пачино пригласили на церемонию, чтобы он вручил статуэтку за лучшую актерскую игру. 92-леьний артист сказал, что сам не играет в видеоигры, но много раз смотрел, как играют его дети: он восхищен работой актеров и способом повествования в играх.