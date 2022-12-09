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Актер Кристофер Джаджа затянул с речью на The Game Awards. Организаторам пришлось делать ему намеки
Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:48

Актер Кристофер Джаджа победил в номинации «Лучшая актерская игра» за роль Кратоса в God of War Ragnarök. Он вышел на сцену, крепко обнял Аль Пачино, и начал свою благодарственную речь, которая затянулась на восемь минут.

Джаджа поблагодарил работников студии Santa Monica и всех коллег, в том числе сыгравшего Атрея Санни Сулджика. Когда его речь затянулась уже на четыре минуты, на экранах появилось сообщение «Пожалуйста, закругляйтесь», рассказала одна из зрительниц.

© Popelady/Twitter

Но Джаджа продолжал. Тогда организаторы включили музыку — сначала тихо, с каждым разом она становилась все громче, а Джаджа не собирался заканчивать. Все же актер «сдался» и ушел со сцены, перекидываясь словами с Пачино.

Видео начинается на моменте, когда организаторы включили фоновую музыку

После церемонии Джаджа написал в твиттере, что он так и не закончил свою речь, ведь не успел упомянуть свою «прекрасную жену Джанну». Актер поблагодарил ее за поддержку «в самые сложные периоды» и сказал, что любит ее.

Перед выходом Джаджи короткую речь дал звезда «Крестного отца». Пачино пригласили на церемонию, чтобы он вручил статуэтку за лучшую актерскую игру. 92-леьний артист сказал, что сам не играет в видеоигры, но много раз смотрел, как играют его дети: он восхищен работой актеров и способом повествования в играх.

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