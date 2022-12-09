Актер Кристофер Джаджа затянул с речью на The Game Awards. Организаторам пришлось делать ему намеки

Перед выходом Джаджи короткую речь дал звезда «Крестного отца». Пачино пригласили на церемонию, чтобы он вручил статуэтку за лучшую актерскую игру. 92-леьний артист сказал, что сам не играет в видеоигры, но много раз смотрел, как играют его дети: он восхищен работой актеров и способом повествования в играх.