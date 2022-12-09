Звезда «Эмили в Париже» призналась, что перенесла рак в подростковом возрасте

«Как только рак покинул мое тело, я выбрала своей миссией не позволить ему сказаться на моей жизни. Я не хотела, чтобы он определял меня. Люди так беспокоились обо мне, и я стала человеком, который говорит: „Я в порядке. Не волнуйтесь обо мне. Я добьюсь того, чего хочу, просто сделаю это“», — сказала Парк.