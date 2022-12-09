Звезда «Эмили в Париже» призналась, что перенесла рак в подростковом возрасте

Звезда сериала «Эмили в Париже» Эшли Парк рассказала в интервью изданию Shape, что перенесла в подростковом возрасте рак. Девушка лечилась от острого миелоидного лейкоза.
Его диагностировали у актрисы, когда ей было 15 лет. Парк пришлось около года провести в больнице и перенести курс химиотерапии. Девушка поделилась, что в то время очень скучала по грейпфрутам, которые ей не разрешали есть врачи.
Болезнь, по словам Парк, имела значительное влияние на ее дальнейшую жизнь и отношение к ней. Она увлеклась театром сразу по окончании лечения в надежде отвлечься и забыть на какое‑то время о своем состоянии.
«Как только рак покинул мое тело, я выбрала своей миссией не позволить ему сказаться на моей жизни. Я не хотела, чтобы он определял меня. Люди так беспокоились обо мне, и я стала человеком, который говорит: „Я в порядке. Не волнуйтесь обо мне. Я добьюсь того, чего хочу, просто сделаю это“», — сказала Парк.
Актриса отметила, что рак дал ей дополнительную мотивацию, а также научил ее заботе о собственном теле. «Когда ты выступаешь так много, ты осознаешь, что тело — это твой корабль, твой инструмент. И тебе нужно относиться к нему соответственно и действительно заботиться о нем», — пояснила она.
«Мне необходимо двигаться каждый день. Это может быть сложно с моим съемочным графиком, так что я пришла к тому, что, чтобы оставаться мотивированной, мне необходимо адаптировать тип физической активности к своей жизни в любой момент», — поделилась Парк.
Артистка занимается воркаутом и пилатесом, а также любит танцевать. Кроме того, она увлекалась в разное время йогой, сайклингом, бегом. «Я чувствую себя гораздо сильнее после тренировки», — призналась она.