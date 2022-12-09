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Правительство ввело пошлины на ввоз из «недружественных стран» товаров личной гигиены и оружия
Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:36

Правительство России ввело пошлины на ввоз товаров личной гигиены и оружия из «недружественных стран». Сборы установили на уровне 35%, следует из документа на интернет-портале правовой информации.

Пошлины распространяются на шампуни, средства для волос и для чистки зубов, средства, используемые до и после бритья, дезодоранты, а также моющие и чистящие средства. Среди оружия — на пистолеты, охотничьи винтовки, устройства для пуска сигнальных ракет, пули для пневматического оружия и другие.

Нововведение вступит в силу через пять дней со дня публикации постановления и утратит ее после 31 декабря 2023 года. «Недружественными странами» российские власти считают США, государства Евросоюза, Великобританию, Японию, Южную Корею, Украину, Австралию и другие.

Минпромторг пояснил, что новые ставки ввели «только на продукцию, аналоги которой есть в России». Повышать пошлины или вводить полный запрет на поставки продукции не планируют, уточнили в ведомстве.

Источники «Известий» предупредили, что с повышением пошлин вырастут цены на «недружественную» продукцию — на те же 35%. Следом подорожают и российские товары гигиены.

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Правительство РФЕСМинпромторг
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