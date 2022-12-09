Правительство ввело пошлины на ввоз из «недружественных стран» товаров личной гигиены и оружия

Пошлины распространяются на шампуни, средства для волос и для чистки зубов, средства, используемые до и после бритья, дезодоранты, а также моющие и чистящие средства. Среди оружия — на пистолеты, охотничьи винтовки, устройства для пуска сигнальных ракет, пули для пневматического оружия и другие.