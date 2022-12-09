Исследование: каждый десятый россиянин владеет криптовалютой

Россия, согласно выводам исследователей, занимает третье место в мире по уровню зрелости развития крипторынка. Лучше он развит только в США и Вьетнаме, исходя из данных о доле владельцев крипты, частоты использования централизованных платформ и популярности запросов о криптовалюте.