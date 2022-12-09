Исследование: каждый десятый россиянин владеет криптовалютой

Исследовательский институт блокчейна Huobi выяснил, что криптовалютой владеют 14,6 млн россиян — это 10,1% всего населения страны. Об этом институт написал на своем сайте.
Россия, согласно выводам исследователей, занимает третье место в мире по уровню зрелости развития крипторынка. Лучше он развит только в США и Вьетнаме, исходя из данных о доле владельцев крипты, частоты использования централизованных платформ и популярности запросов о криптовалюте.
Какие именно криптовалюты пользуются популярностью среди россиян, Huobi не уточнил. Зато рассказал, что всего в мире криптоактивы имеют около 320 млн человек, 40% из них живут в Азии.
Источник также указал, что Россия занимает третье место по числу посещений криптообменных бирж — на ее долю приходится 6,1%. А доля россиян в мировом DeFi-трафике составляет 1,56% (это 14-е место в мировом рейтинге).