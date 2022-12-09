Суд взыскал с МВД 1,5 млн рублей в пользу журналиста Ивана Голунова

По словам Голунова, речь идет об иске на 5 млн рублей, который изначально был заявлен к бывшим сотрудникам МВД, признанным виновными в его незаконном преследовании, и который был удовлетворен по приговору в их отношении. Однако апелляционный суд отменил взыскание, посчитав фигурантов ненадлежащими ответчиками по иску. Тогда Голунов подал в Мосгорсуд новый иск — уже к МВД.