Суд взыскал с МВД 1,5 млн рублей в пользу журналиста Ивана Голунова

Мосгорсуд взыскал 1,5 млн рублей по иску Ивана Голунова о возмещении морального вреда к Министерству внутренних дел РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. В 2019 году журналиста незаконно обвинили в покушении на сбыт наркотиков.
По словам Голунова, речь идет об иске на 5 млн рублей, который изначально был заявлен к бывшим сотрудникам МВД, признанным виновными в его незаконном преследовании, и который был удовлетворен по приговору в их отношении. Однако апелляционный суд отменил взыскание, посчитав фигурантов ненадлежащими ответчиками по иску. Тогда Голунов подал в Мосгорсуд новый иск — уже к МВД.
Взысканные 1,5 млн рублей Голунов собирается передать благотворителям, помогающим в том числе людям, которых незаконно преследуют по статьям Уголовного кодекса об обороте наркотиков.
Корреспондента отдела расследований «Медузы»* Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Впоследствии несколько экспертиз не обнаружили следов обращения с наркотиками, дело прекратили в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления. Позже выяснилось, что Следственный комитет засекретил абсолютно все материалы уголовного дела.
Сам журналист считает, что дело было сфабриковано из‑за подготовки его расследования о ритуальном бизнесе. Оно вышло уже после того, как Голунова освободили из‑под стражи, под заголовком «Кто владеет московскими кладбищами. Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены — и при чем тут ФСБ».
* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.