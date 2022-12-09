В Рязани произошел взрыв в двухэтажном жилом доме

В Рязани на улице Пушкина произошел взрыв в двухэтажном жилом доме. Об этом сообщили ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы области.
По предварительной информации, в здании взорвался бытовой газ. Случившееся привело к частичному обрушению второго этажа дома, а также разрушению межкомнатных перегородок.
В МЧС заявили, что под завалами здания могут находиться люди. В данный момент спасатели занимаются поиском возможных пострадавших. Двое человек уже были госпитализированы.
Ликвидацией последствий взрыва занимаются 19 сотрудников МЧС, а также семь единиц техники. На месте происшествия находится губернатор Рязанской области.