Школа Чикагского института искусств лишила Канье Уэста почетной степени доктора

Канье Уэст лишился почетного звания доктора искусств, присужденного ему в 2015 году Школой Чикагского института искусств. Таблоид TMZ опубликовал письмо, написанное президентом учебного заведения Элиссой Тенни.
«Его антиафроамериканские, антисемитские и подстрекательские заявления, особенно направленные против темнокожих и еврейских общин, отвратительны и достойны осуждения», — заявила Тенни в документе. Поведение Уэста она назвала непростительным, а его высказывания — «противоречащими миссии и ценностям» института.
«Хотя мы твердо верим в право выражать разные мнения и убеждения, суровость его поведения дала понять, что аннулирование степени уместно», — добавила Тенни. Это первый случай отмены присуждения степени за всю историю Школы Чикагского института искусств.
Уэст удостоился почетной степени доктора Школы Чикагского института искусств, одной из лучших школ искусств в США, в 2015 году. Рэпера отметили в знак признания его заслуг и достижений.
На церемонии присуждения звания Уэст призывал студентов никогда не извиняться за свое мнение и обещал использовать свою степень, «чтобы сделать жизнь всех проще».
В начале декабря вышло скандальное интервью Уэста с радиоведущим и конспирологом Алексом Джонсом. Они обсудили недавнюю критику в адрес рэпера из‑за антисемитских высказываний, комментариев о смерти Джорджа Флойда и выбранной футболке с надписью «White Lives Matter».
Также Уэст сказал, что ему нравится Гитлер, а «еврейские медиа заставили нас чувствовать, будто нацисты и Гитлер никогда не предлагали миру ничего, имеющего ценность».