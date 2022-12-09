Тейлор Свифт станет режиссером. Она снимет фильм по собственному сценарию

«Тейлор — артист и рассказчик, рождающийся раз в поколение. Это истинная радость и привилегия — сотрудничать с ней, когда она отправляется в это захватывающее новое творческое путешествие», — заявили президенты студии Дэвид Гринбаум и Мэттью Гринфилд.