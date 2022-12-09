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Тейлор Свифт станет режиссером. Она снимет фильм по собственному сценарию
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:20

Киностудия Searchlight Pictures выпустит художественный фильм по сценарию певицы Тейлор Свифт. Артистка выступит не только автором материала, но и режиссером картины, сообщил Pitchfork.

Название будущей ленты пока не раскрывается, как и иные детали проекта. Сама Свифт пока никак не прокомментировала новость. Накануне в соцсетях она только напомнила, что срежиссировала ранее короткометражку.

«Тейлор — артист и рассказчик, рождающийся раз в поколение. Это истинная радость и привилегия — сотрудничать с ней, когда она отправляется в это захватывающее новое творческое путешествие», — заявили президенты студии Дэвид Гринбаум и Мэттью Гринфилд.

Режиссерский дебют Свифт случился осенью 2021 года. Тогда певица выпустила 10-минутный фильм «All Too Well», в котором снялись актеры Сэди Синк и Дилан О’Брайен. «Первые семена этого короткометражного фильма были посажены более 10 лет назад», — рассказала Свифт.

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