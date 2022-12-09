Death Stranding 2, Diablo 4 и новая игра от создателя Bioshock: анонсы и трейлеры The Game Awards

В Лос-Анджелесе прошла девятая ежегодная церемония The Game Awards. Кроме награждений на ней была куча анонсов. Разработчики со всего мира представляли новые проекты, делились трейлерами и подробностями игр. Собрали основное.
Death Stranding-2
Пожалуй, главный анонс — новое творение японского геймдизайнера Хидэо Кодзима. Дата выхода видеоигры и платформы пока неизвестны, зато есть дебютный трейлер. Он посвящен героине Леи Сейду по имени Фрэджайл.
Diablo IV
Blizzard официально объявила дату релиза Diablo 4 — 6 июня 2023 года. Сделано это было в новом кинематографичном ролике, где Инарий, Архангел Небес, бросил вызов Лилит, Дочери Ненависти.
Warhammer 40,000: Space Marine 2
Первые кадры геймплея нового Warhammer — на них Защитники человечества сражаются против поднимающейся тьмы. Выход игры на PS5, Xbox Series X/S и ПК запланирован на 2023 год.
Judas
Создатель Bioshock Кен Левин наконец представил свой следующий проект — игру Judas. Подробностей и даты релиза пока нет. Но похоже это будет однопользовательский шутер от первого лица, а повествование начнется на разрушающемся космическом корабле.
Final Fantasy 16
Новый трейлер Final Fantasy 16 раскрыл дату выхода — июнь 2023 года. А еще показал великолепные кадры с применением обновленной боевой системы.
Armored Core 6
Студия FromSoftware, стоящая за Elden Ring, объявила, что их Armored Core 6 появится в следующем году (точнее пока неизвестно). Чтобы скоротать ожидание, посмотрите, как гигантские роботы сражаются друг с другом в свежем трейлере.
Hades 2
Еще один громкий анонс — сиквел Action RPG в сеттинге древнеримской мифологии Hades, наделавшей шума в 2020 году. Разработчики Supergiant Games планируют открыть к нему ранний доступ тоже в следующем году.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
В крупном расширении Cyberpunk 2077 к Киану Ривзу в актерском составе присоединится Идрис Эльба. Он сыграет ветерана армии США Соломона Рида, который поможет игрокам выполнить шпионскую миссию. Релиз — в том же 2023-м.
Star Wars: Jedi Survivor
Новый трейлер подтверждает, что игра выйдет 17 марта 2023 года. В центре сюжета вновь окажется Кэл Кастис — спустя пять лет после конца оригинала он стал более могущественным джедаем, но и Империя накопила сил.
Suicide Squad: Kill the Justice League
Экшен-адвенчура с открытым миром об Отряде самоубийц выйдет 26 мая 2023 года. В конце трейлера разработчики отдали дань уважения Кевину Конрою, который в последний раз озвучит в ней Бэтмена.
ПК-версия The Last of Us Part 1
Первая часть The Last of Us выйдет на персональных компьютерах 3 марта и перестанет быть эксклюзивом PlayStation.
The Super Mario Bros. Movie
Напоследок — трейлер экранизации The Super Mario Bros. Премьера — 7 апреля 2023 года.