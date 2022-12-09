Экс-сотрудницы Twitter подали в суд на соцсеть и Илона Маска, заявив о дискриминации при увольнении

Две бывшие сотрудницы Twitter подали в суд на соцсеть и ее владельца Илона Маска, заявив о дискриминации при увольнении, пишет Axios со ссылкой судебные документы.
Они утверждают, что при массовом увольнении в ноябре 2022 года, в результате которого компания сократила порядка 50% персонала, больше всего рабочих мест потеряли именно женщины.
Согласно иску, под руководством Маска Twitter сократил 57% сотрудниц и 47% сотрудников. Причем, как заявляют бывшие сотрудницы, чаще всего увольняли женщин, занимающих должности разработчиц: 63% против 48% по отношению к мужчинам.
Бывшие сотрудницы обвиняют компанию в нарушении как федерального законодательства, так и закона штата Калифорния, которые запрещают дискриминацию по половому признаку на рабочем месте.
Некоторых из них уволили по ошибке, других — еще до момента, когда менеджмент платформы понял, что их компетенции и опыт могут понадобиться для запуска новых функций. Всего из 8000 работников компанию покинули около 4000.