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Экс-сотрудницы Twitter подали в суд на соцсеть и Илона Маска, заявив о дискриминации при увольнении
Денис Ламехов
Сегодня в 18:05

Две бывшие сотрудницы Twitter подали в суд на соцсеть и ее владельца Илона Маска, заявив о дискриминации при увольнении, пишет Axios со ссылкой судебные документы.

Они утверждают, что при массовом увольнении в ноябре 2022 года, в результате которого компания сократила порядка 50% персонала, больше всего рабочих мест потеряли именно женщины.

Согласно иску, под руководством Маска Twitter сократил 57% сотрудниц и 47% сотрудников. Причем, как заявляют бывшие сотрудницы, чаще всего увольняли женщин, занимающих должности разработчиц: 63% против 48% по отношению к мужчинам.

Бывшие сотрудницы обвиняют компанию в нарушении как федерального законодательства, так и закона штата Калифорния, которые запрещают дискриминацию по половому признаку на рабочем месте.

После того как соцсеть перешла под контроль Маска, он уволил прежнее руководство, а вслед за тем начал масштабные сокращения в других командах. Следом СМИ сообщили, что Twitter пытается вернуть часть уволенных сотрудников.

Некоторых из них уволили по ошибке, других — еще до момента, когда менеджмент платформы понял, что их компетенции и опыт могут понадобиться для запуска новых функций. Всего из 8000 работников компанию покинули около 4000.

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