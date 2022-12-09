«Афиша» проводит конкурс детских рисунков о новогоднем веселье. Работы покажут на выставке в Москве

«Афиша» запустила конкурс детских рисунков о новогодних каникулах. Работы участников представят на выставке в Москве.
Тема конкурса и выставки — «Новый год с „Афишей“». Чтобы нарисовать рисунок, детям нужно представить свои идеальные новогодние каникулы: поход на сказочный спектакль, катание на коньках, игра в снежки или встреча с Дедом Морозом. Нужно всего лишь представить волшебных персонажей и перенести фантазии на бумагу.
Итоги конкурса будут подводиться случайным образом 10 января, поэтому равные шансы на победу есть у всех. Три победителя получат промокоды на 3000 рублей, а главный фаворит — детский онлайн-курс по рисованию.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно быть подписчиком «Афиши» и оставить в комментариях снимок рисунка (один человек — один комментарий). А еще важно отослать до 27 декабря качественную фотографию или скан-копию творения на почту smm-afisha@rambler-co.ru, чтобы попасть на выставку. При отправке не забудьте указать имя, возраст и город юного художника.
Показ в столичном «Союзмультпарке» может стать первой настоящей выставкой для ребенка. Сходить всей семьей и посмотреть на свой рисунок можно будет с 24 декабря по 8 января.