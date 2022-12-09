«Афиша» проводит конкурс детских рисунков о новогоднем веселье. Работы покажут на выставке в Москве

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно быть подписчиком «Афиши» и оставить в комментариях снимок рисунка (один человек — один комментарий). А еще важно отослать до 27 декабря качественную фотографию или скан-копию творения на почту smm-afisha@rambler-co.ru, чтобы попасть на выставку. При отправке не забудьте указать имя, возраст и город юного художника.