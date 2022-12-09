VK запустит концертную площадку на месте Adrenaline Stadium

Группа компаний VK откроет концертную площадку на базе московского клуба Adrenaline Stadium. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе холдинга.
Имя площадки — VK Stadium. Она вмещает 7000 человек, там планируется проводить концерты и мероприятия различных форматов — всего около 100 событий ежегодно.
Для подписчиков «VK Музыки» предусмотрены привилегии: возможность быстрого прохода на мероприятия, отдельный гардероб и зона для неформального общения с артистами. Также на территории расположится магазин мерча, выпущенного в сотрудничестве с музыкантами.
О точной дате запуска не сообщается, однако VK Stadium должен открыть двери в декабре. Инвестиции в проект компания не раскрывает. Источник РБК на концертном рынке оценивает их в 60–70 млн рублей.