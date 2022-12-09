VK запустит концертную площадку на месте Adrenaline Stadium

Для подписчиков «VK Музыки» предусмотрены привилегии: возможность быстрого прохода на мероприятия, отдельный гардероб и зона для неформального общения с артистами. Также на территории расположится магазин мерча, выпущенного в сотрудничестве с музыкантами.