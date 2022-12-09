Вышел трейлер фильма «Мажор в Сочи» с Павлом Прилучным в главной роли

В сети появился трейлер фильма «Мажор в Сочи». Его премьера состоится 22 декабря на «Кинопоиске».
Действие картины развернется после событий четвертого сезона «Мажора». Главный герой Игорь Соколовский и его дочь Соня переезжают на юг, чтобы начать новую жизнь и открыть экоотель.
«Но еще до открытия все идет наперекосяк. Сначала в гостинице устраивают погром, затем Соколовский натыкается на местного мажора и переходит дорогу сочинскому воротиле, который планирует снести целый жилой квартал, чтобы построить на его месте винодельню», — гласит официальный синопсис проекта.
Над грядущим проектом работали продюсерская компания «Среда» и «Плюс Студия». В качестве режиссера выступил Никита Власов («Ле.Ген.Да.»), креативных продюсеров — Максим Полинский и Николай Булыгин, а сценариста — Савва Минаев.
В картине снялись Павел Прилучный, Павел Чинарев, Владимир Нигатив Афанасьев, Павел Майков, Елена Полякова, Роман Евдокимов, Елизавета Шакира, Магомед Муртазаалиев и другие.
Съемки проходили в Сочи, Адлере, Анапе, окрестностях Новороссийска, Красной Поляне и на винодельнях Абрау-Дюрсо.