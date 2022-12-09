Вышел трейлер фильма «Мажор в Сочи» с Павлом Прилучным в главной роли

«Но еще до открытия все идет наперекосяк. Сначала в гостинице устраивают погром, затем Соколовский натыкается на местного мажора и переходит дорогу сочинскому воротиле, который планирует снести целый жилой квартал, чтобы построить на его месте винодельню», — гласит официальный синопсис проекта.