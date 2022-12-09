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В Community пройдет вечеринка в мексиканском вайбе
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:45

Сегодня, 9 декабря в 23.00 в Москве пройдет вечеринка Buro и El Capulco. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В этот день за музыку будут отвечать Zakir, Gatilove, out.wav, а центральным событием вечера станет лайв-выступление Ella x Zatagin.

«На вечеринке гости смогут ощутить мексиканский вайб, посетив солнечную фотозону и бар», — подчеркивают организаторы.

Мероприятие состоится в пространстве концептуальной библиотеки Community — уникальном проекте, включающем в себя театр, гастрономический ресторан с авторской кухней, лаунж, бар и чайную комнату.

Узнать подробнее о вечеринке и приобрести билеты можно здесь.

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