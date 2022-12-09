Подросток вышел на сцену The Game Awards и зачитал речь о Билле Клинтоне. Его задержали

Парень, все это время стоявший за спинами разработчиков, вышел вперед и подошел к микрофону. «Я хочу поблагодарить каждого и сказать, что хотел бы посвятить эту премию своему реформированному ортодоксальному раввину Биллу Клинтону», — сказал он. После этого с разных сторон к нему подошла охрана и увела со сцены.