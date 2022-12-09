Подросток вышел на сцену The Game Awards и зачитал речь о Билле Клинтоне. Его задержали

На церемонии The Game Awards неизвестный подросток появился на сцене вместе с разработчиками игры Elden Ring. Он зачитал речь, посвященную Биллу Клинтону.
На TGA пришло время номинации «Игра года», в которой награды удостоилась японская студия FromSoftware. Команда создателей Elden Ring вышла за статуэткой, а вместе с ней незаметно для всех на сцену пробрался темноволосый подросток. Когда победители закончили с благодарностями, настала очередь его «благодарственной речи».
Парень, все это время стоявший за спинами разработчиков, вышел вперед и подошел к микрофону. «Я хочу поблагодарить каждого и сказать, что хотел бы посвятить эту премию своему реформированному ортодоксальному раввину Биллу Клинтону», — сказал он. После этого с разных сторон к нему подошла охрана и увела со сцены.
Вскоре после инцидента организатор The Game Awards Джефф Кили написал, что подростка задержали. В соцсетях тем временем задавались вопросами: кто этот мальчик? откуда он взялся? почему он говорил об экс-президенте США Билле Клинтоне?
Автор издания Kotaku пытался понять, что хотел сделать парень — быть смешным или выступить с «антисемитским заявлением в стиле 4Chan». «В мире, где одна из самых популярных рэп-звезд [имеется в виду Канье Уэст] восхваляет Гитлера, я готов поверить в худшее, пока не будет доказано обратное», — поделился опасениями он.
Пользователи заметили на ногах подростка кроссовки Adidas Yeezy 500 High «Slate» от Канье Уэста. Некоторые предположили, что он может разделять взгляды рэпера о евреях и Адольфе Гитлере.
Есть версия, что это был тот же самый мальчик, который в 2019 году попал на телекамеры матча NBA с футболкой «Бороться за свободу. Поддерживать Гонконг».
Во время The Game Awards Хидэо Кодзима официально представил сиквел Death Stranding. Дебютный трейлер игры посвящен героине Леи Сейду по имени Фрэджайл.