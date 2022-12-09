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«М.Видео» и «Эльдорадо» объединятся под общим брендом
Дарья Мельникова
Сегодня в 12:49

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объединит сети под новым брендом «Эльдорадо + М.Видео» для повышения коммерческой эффективности. Об этом сообщает «Коммерсант».

Таким образом ретейлер планирует привлечь новых клиентов и увеличить посещаемость на 10–15%. «По итогам пилотного периода мы примем решение о масштабировании нового формата», — заявили в компании.

Точки «Эльдорадо + М.Видео» уже запущены в Тольятти и Рязани. Всего у группы 601 магазин «М.Видео» и 647 магазинов «Эльдорадо» в 369 городах.

«М.Видео» выкупила «Эльдорадо» в марте 2018 года за 45,5 млрд рублей. Один из топ-менеджеров ретейлера считает, что уже изначально «тянуть два бренда выглядело странным решением». По его мнению, группе нужно было изначально объединить сети.

Гендиректор «INFOLine — Аналитики» Михаил Бурмистров объяснил, что раньше две сети отвечали за разные сегменты. «„Эльдорадо“ больше акцентировала внимание на бюджетной технике, а „М.Видео“ — на высоком ценовом сегменте. Но поскольку многие бренды ушли из России, разница между сегментами сгладилась», — сказал он.

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