«М.Видео» и «Эльдорадо» объединятся под общим брендом

Гендиректор «INFOLine — Аналитики» Михаил Бурмистров объяснил, что раньше две сети отвечали за разные сегменты. «„Эльдорадо“ больше акцентировала внимание на бюджетной технике, а „М.Видео“ — на высоком ценовом сегменте. Но поскольку многие бренды ушли из России, разница между сегментами сгладилась», — сказал он.