Умер сооснователь и барабанщик The Stranglers Джет Блэк

The Stranglers собрались в 1974-м, когда Джет Блэк уже был состоявшимся предпринимателем и приступил к поиску музыкантов для будущей группы с помощью объявлений в английских газетах. Сам он к тому моменту имел полупрофессиональный опыт игры на барабанах в джазовых коллективах.