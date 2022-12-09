Умер сооснователь и барабанщик The Stranglers Джет Блэк

Скончался сооснователь и барабанщик британской рок-группы The Stranglers Джет Блэк (настоящее имя — Брайан Джон Даффи). Об этом сообщается на сайте коллектива.
Блэку было 84 года, он умер после продолжительной болезни. О причинах смерти не сообщается. Исполнитель с детства страдал от проблем с дыханием.
The Stranglers собрались в 1974-м, когда Джет Блэк уже был состоявшимся предпринимателем и приступил к поиску музыкантов для будущей группы с помощью объявлений в английских газетах. Сам он к тому моменту имел полупрофессиональный опыт игры на барабанах в джазовых коллективах.
Поначалу The Stranglers ассоциировали с панк-роком, но уже после выпуска первого альбома «Rattus Norvegicus» (1977) стало ясно, что группа стремится исследовать гораздо больше жанров — в том числе тех, которые невозможно однозначно описать. В дальнейшем музыканты обращались к постпанку, нью-вейву, готическому року и другим ответвлениям рок- и поп-музыки.
Джет Блэк записал с The Stranglers 17 студийных альбомов. Последней для него стала пластинка «Giants» (2016), спустя два года после ее выхода он официально покинул состав коллектива. Без участия Блэка успела выйти лишь одна крупная работа группы — «Dark Matters» (2021).