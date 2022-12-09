Хидео Кодзима официально анонсировал Death Stranding 2

После показа трейлера на сцене TGA появился сам геймдизанер, чтобы рассказать о влиянии пандемии на сюжет игры. По его словам, сценарий сиквела был готов еще до начала коронавируса. Однако он полностью переписал его, так как «не хочет больше предсказывать будущее».