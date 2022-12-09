Хидео Кодзима официально анонсировал Death Stranding 2

Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима официально представил сиквел Death Stranding на премии The Game Awards-2022. Дата выхода видеоигры DS-2 и платформы пока неизвестны.
Дебютный трейлер игры посвящен героине Леи Сейду по имени Фрэджайл. Большую часть видео ее и ребенка преследует неизвестный. В конце появляется постаревший Сэм Бриджес (Норман Ридус). «Стоило ли нам соединяться?» — произносит он.
Помимо Леа Сейду и Нормана Ридуса в DS2 сыграют Эль Фаннинг («Неоновый демон»), Сиори Куцуна («Дэдпул 2») и Трой Бейкер, игравший в первой части Хиггса.
Студия Kojima Productions подчеркнула, что Death Stranding 2 это пока рабочее название, которое в будущем, вероятно, может измениться.
После показа трейлера на сцене TGA появился сам геймдизанер, чтобы рассказать о влиянии пандемии на сюжет игры. По его словам, сценарий сиквела был готов еще до начала коронавируса. Однако он полностью переписал его, так как «не хочет больше предсказывать будущее».
Кодзима не стал рассказывать о сюжете грядущей игры. Он намекнул, что в первом трейлере, итак, «уже много всего».