В Подмосковье сгорел гипермаркет OBI в ТЦ «Мега Химки». Один человек погиб

На Ленинградском шоссе в Подмосковье полностью сгорел гипермаркет OBI в торгово-развлекательном центре «Мега Химки». Один человек погиб, сообщает РБК.
В экстренных службах рассказали ТАСС, что причиной пожара в гипермаркете OBI стали сварочные работы в пристройке к зданию.
Площадь пожара составила около 18 тыс. квадратных метров. В тушении приняли участие 30 человек и девять единиц техники.
Пожар начался на складе строительного магазина, затем он охватил всю площадь гипермаркета. В здании начали взрываться аэрозоли и банки с красками, подчеркивают РИА «Новости»
«Искореженный металл, разлетевшийся мусор и вывеска. Все, что осталось от магазина OBI в торговом центре „Мега Химки“ на Ленинградском шоссе», — сказано под одним из видео Mash.
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