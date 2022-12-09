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В Подмосковье сгорел гипермаркет OBI в ТЦ «Мега Химки». Один человек погиб
Дарья Мельникова
Сегодня в 09:01

На Ленинградском шоссе в Подмосковье полностью сгорел гипермаркет OBI в торгово-развлекательном центре «Мега Химки». Один человек погиб, сообщает РБК.

В экстренных службах рассказали ТАСС, что причиной пожара в гипермаркете OBI стали сварочные работы в пристройке к зданию.

Площадь пожара составила около 18 тыс. квадратных метров. В тушении приняли участие 30 человек и девять единиц техники.

Пожар начался на складе строительного магазина, затем он охватил всю площадь гипермаркета. В здании начали взрываться аэрозоли и банки с красками, подчеркивают РИА «Новости»

«Искореженный металл, разлетевшийся мусор и вывеска. Все, что осталось от магазина OBI в торговом центре „Мега Химки“ на Ленинградском шоссе», — сказано под одним из видео Mash.

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