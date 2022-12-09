В США девочке выдали лицензию на содержание единорога во дворе дома

В Лос-Анджелесе управление по контролю за животными выдало лицензию на содержание единорога девочке по имени Мадлен. Об этом сообщил HuffPost.
Жительница города обратилась в ведомство с просьбой разрешить ей завести фантастическое существо на заднем дворе дома. Предусмотрительно девочка отметила в письме управлению, что сделает это, если сумеет отыскать единорога.
Мадлен попросила власти прислать ей ответ также по почте. Глава управления Марсия Майеда написала юной гражданке письмо на официальном бланке, указав в нем пять правил, согласно которым необходимо будет заботиться о единороге.
В соответствии с документом, «за единорогом должно ухаживать в соответствии со всеми правилами ухода за животными», изложенными в кодексе округа. Животному нужно предоставлять регулярный доступ к солнечному свету и лунным лучам, а также радуге.
Кроме того, управление обязало Мадлен кормить фантастического зверя арбузом не реже раза в неделю, полировать его рог ежемесячно мягкой тканью и использовать при играх нетоксичные и биоразлагаемые блестки, «чтобы обеспечить хорошее здоровье единорога».
Вместе с письмом ведомство отправило девочке «безвременную лицензию» и плюшевого единорога, который, как надеются в управлении, будет радовать Мадлен, пока та не найдет настоящего.