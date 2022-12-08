В Туркменистане за последние десять дней обнаружили сотни мертвых тюленей

4 декабря Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана сообщило об обнаружении на берегу Каспийского моря 2500 мертвых нерп, занесенных в Красную книгу России. Особей находили в разных местах, больше всего — в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка.