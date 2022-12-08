В Туркменистане за последние десять дней обнаружили сотни мертвых тюленей

На берегу Каспийского моря в Туркменистане, как и ранее в Дагестане, обнаружили сотни мервых тюленей. Об этом сообщил телеграм-канал Infromburo.kz со ссылкой на «Радио Азатлык» и Балканский велаят.
По информации СМИ, погибших нерп находили в течение последних десяти дней на побережье острова Гызылсув. Там же замечали и мертвую рыбу. Точное число найденных тюленей пока неизвестно.
Власти Туркмении и официальные медиа пока никак не комментировали эту информацию. В данный момент военные морского флота очищают берег Гызылсув и акваторию вблизи него от туш.
4 декабря Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана сообщило об обнаружении на берегу Каспийского моря 2500 мертвых нерп, занесенных в Красную книгу России. Особей находили в разных местах, больше всего — в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка.
В Роскомприроднадзоре посчитали, что тюлени могли погибнуть из‑за выбросов природного газа, приведших к гипоксии у животных. По словам главы ведомства Светланы Радионовой, в 2020 году в Дагестане уже фиксировалась подобная массовая гибель нерп.
Издание «Кедр» опубликовало перечень возможных причин смерти тюленей. Российский «Гринпис» считает, что к трагедии могли привести размножение вирусов и паразитов вследствие глобального изменения климата или сброс неочищенных сточных вод в море.
«Однако у этой версии есть „слепое пятно“ — загрязнение стоками происходит постоянно, а вспышки массовой гибели тюленей нерегулярны. Этот факт тоже нужно учитывать, но пока непонятен его „вес“ в происшествии», — заявил директор по проектам российского «Гринпис» Владимир Чупров.
Член Госдумы Абдулхаким Гаджиев предположил, что в случившемся могут быть виновны биолабаратории США. А журналистка Юлия Латынина* заявила, что животные могли погибнуть из‑за воздействия военных действий на территории Украины.
По информации Латыниной*, обстрелы украинской территории ведутся в том числе с использованием «древних ракет с чудовищно ядовитым топливом». Эти ракеты, как считает журналистка, могли упасть в море.
Организатор экологического движения Native Russian Арсений Филиппов и директор Каспийского природоохранного центра Заура Гапизова своих версий случившегося не выдвигают. Вместо этого они призывают приложить больше усилий для спасения популяции нерп.
По словам Филиппова, в данный момент тюленей только учитывают и наблюдают, но не создают заповедные акватории, не запрещают ставные сети в ареале обитания животных и не учат население культуре отношений с тюленями.
«Поглаживания, таскание за хвост, забрасывание камнями — реальные случаи из жизни этих краснокнижных животных. Необходим контроль и штрафы за подобные действия, а также распространение информации об этом виде и грамотном поведении при встрече с ним», — считает активист.
Гапизова же предлагает создать в Дагестане реабилитационный центр для спасения раненых и ослабленных нерп. Такие центры, как отметила специалист, уже существуют в Кказахстане, Иране и некоторых других регионах России.