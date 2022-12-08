Вышел трейлер документального фильма «Цена Glee» о трагедиях, случившихся с участниками шоу «Лузеры»

В сети появился трейлер документального фильма «The Price of Glee» («Цена ликования», «Цена „Лузеров“»), посвященного трагедиям, которые случились с участниками популярного сериала «Glee» (в переводе — «Лузеры» или «Хор»).
Проект выйдет на стриминговом сервисе Discovery+ 16 января. Он расскажет о трагических смертях трех актеров шоу — Кори Монтейта, Наи Риверы и Марка Саллинга. Они скончались в возрасте 31, 33 и 35 лет соответственно.
«В мае 2009 года десять молодых актеров совершили их телевизионный дебют в „Glee“. К 2020 все они стали знаменитыми. И трое оказались мертвы», — рассказал трейлер картины.
В фильме приняли участие артисты и члены съемочной группы сериала, а также друзья и родственники погибших актеров. Они поделились, какой была жизнь Монтейта, Риверы и Саллинга, и признались, что череда трагедий заставила их думать о «проклятии», затронувшем «Glee».
Лента будет состоять из трех частей — все они выйдут на стрим-платформе одновременно и позволят погрузиться в «суровую реальность славы», которая выпала на участников телешоу.
«Glee» — сериал-драмеди с элементами мюзикла, который выходил в течение шести сезонов на телеканале Fox. Его авторами выступали Райан Мерфи, Брэд Фалчак и Иэн Бреннан. Шоу рассказывало о школьном музыкальном клубе и его участниках.
Еще во время производства сериала в его коллективе произошла первая трагедия: летом 2013 года от передозировки наркотиков скончался один из главных актеров шоу — Кори Монтейт. На тот момент он состоял в романтических отношениях с другой актрисой «Glee» — Леей Мишель.
Несмотря на гибель Монтейна, шоу было продолжено. Уже после его окончания, в 2015 году, актера Марка Саллинга арестовали по подозрению в хранении детской порнографии. Артист признал свою вину и вышел на свободу, однако в 2018 году покончил с собой.
А в 2020 году тело актрисы Наи Риверы нашли в озере неподалеку от Лос-Анджелеса. Полиция пришла к выводу, что девушка утонула, перед смертью сумев посадить четырехлетнего сына, с которым она отдыхала, в лодку.