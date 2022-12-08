Вышел трейлер документального фильма «Цена Glee» о трагедиях, случившихся с участниками шоу «Лузеры»

Несмотря на гибель Монтейна, шоу было продолжено. Уже после его окончания, в 2015 году, актера Марка Саллинга арестовали по подозрению в хранении детской порнографии. Артист признал свою вину и вышел на свободу, однако в 2018 году покончил с собой.