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Сервис поиска работы HeadHunter внесли в реестр организаторов распространения информации
Юлия Онодэра
Вчера в 23:50

Сервис поиска работы HeadHunter включили в реестр организаторов распространения информации. На это обратил внимание портал «Роскомсвобода».

Внесение сайта в этот реестр обязует его владельца собирать, хранить и предоставлять ФСБ всю информацию о пользователях, включая их переписки. HeadHunter оказался в перечне 5 декабря.

«Сайт hh.ru собирает достаточно большой спектр информации как о соискателях, так и о работодателяхю В нем есть также чат в рамках отклика на вакансию», — отметили в «Роскомсвободе».

По данным SimilarWeb, этот сервис поиска работы занимает третье место в мире по популярности среди аналогичных сайтов. В России HeadHunter — крупнейшая рекрутмент-компания, с которой сотрудничают более 515 тыс. компаний. Она работает также в Беларуси и Казахстане.

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