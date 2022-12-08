Во Франции презервативы станут бесплатными для всех молодых людей от 18 до 25 лет

С 2023 года во Франции для всех молодых людей от 18 до 25 лет презервативы в аптеках будут бесплатными. Об этом президент Эмманюэль Макрон написал в твиттере.
По его словам, эта мера дополнит другие — бесплатные препараты для экстренной контрацепции для всех женщин в аптеках и бесплатное обследование на заболевания, передающиеся половым путем, кроме ВИЧ, для лиц моложе 26-ти.
«Заболевания, передающиеся половым путем, среди молодежи растут. Вот почему мы начинаем маленькую революцию в их профилактике», — заявил глава государства.
Аналогичные программы действуют во многих европейских странах, к примеру, в Германии, Бельгии, Нидерландах и Норвегии. В Великобритании контрацептивы доступны бесплатно женщинам всех возрастов.