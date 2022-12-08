Реклама
Новости
Во Франции презервативы станут бесплатными для всех молодых людей от 18 до 25 лет
Семён Гудошников
Сегодня в 22:12

С 2023 года во Франции для всех молодых людей от 18 до 25 лет презервативы в аптеках будут бесплатными. Об этом президент Эмманюэль Макрон написал в твиттере.

По его словам, эта мера дополнит другие — бесплатные препараты для экстренной контрацепции для всех женщин в аптеках и бесплатное обследование на заболевания, передающиеся половым путем, кроме ВИЧ, для лиц моложе 26-ти.

«Заболевания, передающиеся половым путем, среди молодежи растут. Вот почему мы начинаем маленькую революцию в их профилактике», — заявил глава государства.

С 2022 года во Франции всем женщинам моложе 25 лет бесплатно отпускают контрацептивы. Со следующего года такая возможность появится у всех женщин. Кроме того, за счет государства женщины могут проходить процедуры, связанные с контрацепцией, включая посещение врача и сдачу анализов.

Аналогичные программы действуют во многих европейских странах, к примеру, в Германии, Бельгии, Нидерландах и Норвегии. В Великобритании контрацептивы доступны бесплатно женщинам всех возрастов.

расскажите друзьям
люди
Эмманюэль Макрон
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»