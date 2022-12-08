Во Франции презервативы станут бесплатными для всех молодых людей от 18 до 25 лет

С 2022 года во Франции всем женщинам моложе 25 лет бесплатно отпускают контрацептивы. Со следующего года такая возможность появится у всех женщин. Кроме того, за счет государства женщины могут проходить процедуры, связанные с контрацепцией, включая посещение врача и сдачу анализов.