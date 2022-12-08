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Премия «Просветитель» заменит привычную награду на NFT
Семён Гудошников
Сегодня в 21:40

Российская премия за научно-популярную литературу «Просветитель» решила заменить привычную награду в виде статуэтки на NFT. Об этом на vc.ru рассказала маркетинг-менеджер в стартапе WeOwn Виктория Репич.

Невзаимозаменяемый токен лауреаты смогут присвоить в прямом эфире церемонии награждения. Выпущенные NFT будут содержать изображение с информацией о победителе, его работе и номинации.

Пример NFT
© Victoria Repich/vc.ru

Токены будут записаны на сети Kusama. Это экспериментальная сеть в блокчейн-протоколе Polkadot, которая действует как тестовая сеть экосистемы.

За разработку решения отвечает специалист по блокчейну Кирилл Пименов. Вместе с ним представители премии уже запустили — тоже на блокчейне — микроблогинг-платформу для номинантов. Там они могут самовыражаться до, во время и после церемонии.

«Благодаря блокчейн-технологии, сообщения, с одной стороны, могут быть размещены и отредактированы только их авторами-номинантами, а с другой — гайд-парк просто невозможно заблокировать инструментами цензурных органов в России. Мы уверены, что свобода слова, как научного, так и политического, должна быть доступна вне зависимости от безумия государств, что голоса писателей и журналистов должны быть услышаны», — говорится на сайте платформы.

«Просветитель» опубликовала шорт-лист номинантов этого года в середине октября. Победителей объявят 22 декабря.

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