Премия «Просветитель» заменит привычную награду на NFT

«Благодаря блокчейн-технологии, сообщения, с одной стороны, могут быть размещены и отредактированы только их авторами-номинантами, а с другой — гайд-парк просто невозможно заблокировать инструментами цензурных органов в России. Мы уверены, что свобода слова, как научного, так и политического, должна быть доступна вне зависимости от безумия государств, что голоса писателей и журналистов должны быть услышаны», — говорится на сайте платформы.