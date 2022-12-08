Герой обложки альбома «Nevermind» обжалует отказ суда в компенсации за использование его фото

Американский художник Спенсер Элден, чье детское фото стало обложкой альбома «Nevermind» рок-группы Nirvana, попытается вновь обжаловать решение суда по делу о якобы причененном ему моральном ущербе. Об этом сообщил Independent.
Ранее жалоба Элдена была трижды отклонена судом, но мужчина еще раз попытается добиться компенсации за использование его снимка. В новом обращении художник указывает на так называемый «закон Маши», защищающий жертв детской порнографии.
На знаменитой обложке Элден изображен обнаженным. В связи с этим он считает справедливым привлечь экс-участников Nirvana к ответственности. Ответчиками по делу выступают Крист Новоселич, Дэйв Грол и Чэн Меннинг, а также наследники Курта Кобейна, арт-директор группы Роберт Фишер и фотограф Кирк Уэддл.
Кроме того, жалоба Элдена адресована нескольким звукозаписывающим компаниям, которые занимались выпуском и распространением «Nevermind». Мужчина утверждает, что действия компаний и артистов привели к его психологической травме. Несмотря на это, в суд Элден подал только в 2021 году в возрасте 30 лет.