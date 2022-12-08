Герой обложки альбома «Nevermind» обжалует отказ суда в компенсации за использование его фото

Кроме того, жалоба Элдена адресована нескольким звукозаписывающим компаниям, которые занимались выпуском и распространением «Nevermind». Мужчина утверждает, что действия компаний и артистов привели к его психологической травме. Несмотря на это, в суд Элден подал только в 2021 году в возрасте 30 лет.