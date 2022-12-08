Булат Арсланов забрал главный приз гранта Still Art по фешен-фотографии. Посмотрите его работы

Still Art Foundation объявил лауреатов второго года грантовой программы по современной российской фешен-фотографии, пишет The Blueprint News. Конкурс создан, чтобы помочь молодым российским фотографам реализовать свои проекты и получить новый творческий опыт, а также в целях поддержки и популяризации фешен-фотографии в России.