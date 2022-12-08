Булат Арсланов забрал главный приз гранта Still Art по фешен-фотографии. Посмотрите его работы

Still Art Foundation объявил лауреатов второго года грантовой программы по современной российской фешен-фотографии, пишет The Blueprint News. Конкурс создан, чтобы помочь молодым российским фотографам реализовать свои проекты и получить новый творческий опыт, а также в целях поддержки и популяризации фешен-фотографии в России.
В жюри гранта вошли основательница Still Art Foundation Елена Карисалова, директор Мультимедиа-арт-музея Ольга Свиблова, куратор, коллекционер, директор Галереи им. братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская, коллекционер, меценат и издатель The Art Newspaper Инна Баженова и Маргарита Пушкина, директор-основатель ярмарки современного искусства Cosmoscow.
Участники конкурса должны были предоставить портфолио с краткой биографией, описанием проекта персональной выставки и фотографиями. В шорт-лист гранта этого года вошли 12 финалистов.
Победителем грантовой программы стал Булат Арсланов. Он получил возможность представить свои работы на персональной выставке в рамках «Фотобиеннале» в Мультимедиа-арт-музее в Москве, а также выпустить авторский альбом.
Арсланов — фотограф из Набережных Челнов, живет и работает в Москве. Снимает для модных журналов, телеканалов и брендов. В 2020 году для журнала GQ Russia он запечатлел Николая Дроздова в Gucci.
Булат Арсланов снимал рекламную кампанию adidas с участием Манижи и Юрия Дудя*.
А еще в объектив фотографа попадали Александр Гудков, Рената Литвинова, Мария Миногарова, группы Cream Soda и Little Big и многие другие.
Помимо основного победителя жюри, Still Art Foundation выбирает обладателя специального приза — в этом году им стал Николай Ефимцев. Он получил сертификат на оформление собственных работ в профессиональной фотолаборатории номиналом 500 тыс. рублей.
Ефимцев набирался опыта на съемках у Питера Линдберга, снимал для Fendi и Givenchy, сотрудничал с Vogue Italia и Vogue US, российским Numéro и «Цветным». Вот некоторые из его работ:
Грантовая программа Still Art Foundation была запущена в 2021 году. Фонд намерен проводить конкурс среди молодых фотографов ежегодно.
Победителем прошлого года стал Дмитрий Булин, который, помимо фотографии, занимается кинорежиссурой, любит пленочные фотоаппараты и является автором ряда рекламных кампаний и многих журнальных публикаций. Специальный приз получил Евгений Шишкин, работы которого публиковались в Dazed Digital, I-D, Vogue Russia, Elle Russia, Esquire Russia и других журналах.
* Юрий Дудь признан в России иноагентом.