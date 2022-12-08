Папа римский расплакался, упомянув Украину во время традиционной молитвы

Папа римский Франциск заплакал, когда упомянул о страданиях украинцев во время традиционной молитвы на Испанской лестнице в Риме. Об этом сообщает Reuters.
«Непорочная Дева, сегодня я хотел бы принести тебе благодарность украинского народа», — сказал понтифик, прежде чем он остановился, не справившись с эмоциями.
Толпа рядом, включая мэра Рима Роберто Гуалтьери, зааплодировала. Франциск промолчал около 30 секунд, после чего продолжил дрожащим голосом: «Но вместо этого я должен тебе еще раз принести мольбы детей, стариков, отцов и матерей, молодых людей этой мученической земли, которая столь много страдает».
Молитва Деве Марии традиционно читается у подножия ее статуи в центре Рима в День непорочного зачатия — национальный праздник в Италии.
После начала военной операции на Украине Франциск упоминает эту страну почти во всех своих публичных выступлениях. Он неоднократно призывал прекратить боевые действия, посещал украинских детей в римском госпитале и даже участвовал в обмене военнопленными.