Папа римский расплакался, упомянув Украину во время традиционной молитвы

Толпа рядом, включая мэра Рима Роберто Гуалтьери, зааплодировала. Франциск промолчал около 30 секунд, после чего продолжил дрожащим голосом: «Но вместо этого я должен тебе еще раз принести мольбы детей, стариков, отцов и матерей, молодых людей этой мученической земли, которая столь много страдает».