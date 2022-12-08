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Джеки Чан намерен снять четвертую часть комедийного боевика «Час пик»
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:11

Гонконгский актер и кинопродюсер Джеки Чан собирается снять четвертую часть комедийного боевика «Час пик». Об этом он рассказал на кинофестивале Red Sea.

Чан заявил, что сценарий фильма уже написан. Актер планирует в ближайшее время обсудить материал с неким режиссером, имя которого Чан не раскрыл. Судя по словам звезды, пока проект находится на стадии переговоров.

Также Чан отметил, что в будущем планирует снимать меньше экшен-фильмов и сконцентрироваться на историях о любви. В данный момент кинематографист работает над проектом, который он охарактеризовал как «драма для женщин».

Первый фильм «Час пик» вышел в 1998 году, его снял Бретт Ратнер. Позднее режиссер поставил еще две картины, последняя из них была выпущена в 2007 году. Главные роли во всех лентах исполнили Джеки Чан и Крис Такер.

Франшиза рассказывала о приключениях детектива-инспектора из Гонконга и детектива из Лос-Анджелеса, которые совместными усилиями раскрывают международные преступления.

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