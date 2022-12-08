Джеки Чан намерен снять четвертую часть комедийного боевика «Час пик»

Чан заявил, что сценарий фильма уже написан. Актер планирует в ближайшее время обсудить материал с неким режиссером, имя которого Чан не раскрыл. Судя по словам звезды, пока проект находится на стадии переговоров.
Также Чан отметил, что в будущем планирует снимать меньше экшен-фильмов и сконцентрироваться на историях о любви. В данный момент кинематографист работает над проектом, который он охарактеризовал как «драма для женщин».
Первый фильм «Час пик» вышел в 1998 году, его снял Бретт Ратнер. Позднее режиссер поставил еще две картины, последняя из них была выпущена в 2007 году. Главные роли во всех лентах исполнили Джеки Чан и Крис Такер.
Франшиза рассказывала о приключениях детектива-инспектора из Гонконга и детектива из Лос-Анджелеса, которые совместными усилиями раскрывают международные преступления.