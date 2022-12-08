ЕС одобрил включение Хорватии в Шенгенскую зону

Страны — участницы Евросоюза одобрили включение Хорватии в Шенгенскую зону, правила которой не требуют паспортного контроля на границах входящих в нее государств. Об этом сообщает Bloomberg.
Хорватия станет участницей Шенгенского соглашения 1 января 2023 года. Ее присоединение к договору Еврокомиссия одобрила в ноябре.
Также сегодня, 8 декабря, Совету ЕС предстоит решить, войдут ли в Шенгенскую зону Болгария и Румыния. Процесс голосования стран-участниц непубличный. Bloomberg передает, что представители двух неназванных государств не одобряют болгарскую и румынскую заявки.
Ранее против включения этих балканских государств выступила Австрия, не считающая их соответствующими критериям участия в Соглашении. При этом Европарламент поддержал кандидатуры Болгарии и Румынии еще в октябре.
Сейчас в Шенгенскую зону входят 27 европейских государств. Последняя на данный момент присоединившаяся к ней страна — Лихтенштейн. Совет ЕС одобрил ее заявку 19 декабря 2011 года.