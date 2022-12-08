Реклама
Новости
ЕС одобрил включение Хорватии в Шенгенскую зону
Денис Ламехов
Сегодня в 18:04

Страны — участницы Евросоюза одобрили включение Хорватии в Шенгенскую зону, правила которой не требуют паспортного контроля на границах входящих в нее государств. Об этом сообщает Bloomberg.

Хорватия станет участницей Шенгенского соглашения 1 января 2023 года. Ее присоединение к договору Еврокомиссия одобрила в ноябре.

Также сегодня, 8 декабря, Совету ЕС предстоит решить, войдут ли в Шенгенскую зону Болгария и Румыния. Процесс голосования стран-участниц непубличный. Bloomberg передает, что представители двух неназванных государств не одобряют болгарскую и румынскую заявки.

Ранее против включения этих балканских государств выступила Австрия, не считающая их соответствующими критериям участия в Соглашении. При этом Европарламент поддержал кандидатуры Болгарии и Румынии еще в октябре.

Сейчас в Шенгенскую зону входят 27 европейских государств. Последняя на данный момент присоединившаяся к ней страна — Лихтенштейн. Совет ЕС одобрил ее заявку 19 декабря 2011 года.

расскажите друзьям
теги
ЕССовет ЕвропыЕврокомиссияЕвропарламент
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»