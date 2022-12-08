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В Москве пройдут концерты стендап-комика Андрея Бебуришвили
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:53

3 и 23 января в Москве пройдут концерты стендап-комика и резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В эти дни комик представит свою новую программу под названием «Независимый».

«Лучшее, что вы можете услышать в этом году, да и вообще в любом году», — подчеркивают организаторы.

3 января состоится сразу два выступления Бебуришвили в концертном зале Atmosphere. Стоимость билетов начинается от 1100 рублей. 23 января комик представит свою программу на сцене «Модерна». Минимальная цена билета — 1500 рублей.

Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.

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