В Москве пройдут концерты стендап-комика Андрея Бебуришвили

3 и 23 января в Москве пройдут концерты стендап-комика и резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
В эти дни комик представит свою новую программу под названием «Независимый».
«Лучшее, что вы можете услышать в этом году, да и вообще в любом году», — подчеркивают организаторы.
3 января состоится сразу два выступления Бебуришвили в концертном зале Atmosphere. Стоимость билетов начинается от 1100 рублей. 23 января комик представит свою программу на сцене «Модерна». Минимальная цена билета — 1500 рублей.
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