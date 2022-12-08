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Роспотребнадзор проверит сообщения о подозрительной Coca-Cola в Москве и Подмосковье
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:08

Роспотребнадзор проверит полученные жалобы на имитирующие Coca-Cola газировки в магазинах Москвы и Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС.

«На прошлой неделе по телеграм-каналам активно расходилась новость о подозрительной Coca-Cola <…>. В ряде публикаций утверждалось, что на прилавки мог попасть контрафактный напиток», — сказано в заявлении ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что с 5 декабря в стране работает горячая линия по безопасности детских товаров и выбору новогодних подарков. Эксперты ведомства проконсультируют россиян по вопросам качества сладких напитков и помогут в оформлении претензии в адрес продавца или производителя.

4 декабря в продаже двух магазинов сети дискаунтеров «Светофор» были обнаружены напитки, бутылки и этикетка которых полностью совпадают с оригинальной Coca-Cola российского производства. Дата разлива у них свежая — 5 октября и 3 ноября.

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Coca-ColaРоспотребнадзор
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