Роспотребнадзор проверит сообщения о подозрительной Coca-Cola в Москве и Подмосковье

В Роспотребнадзоре напомнили, что с 5 декабря в стране работает горячая линия по безопасности детских товаров и выбору новогодних подарков. Эксперты ведомства проконсультируют россиян по вопросам качества сладких напитков и помогут в оформлении претензии в адрес продавца или производителя.