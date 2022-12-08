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Канье Уэст выпустил новый трек «Someday We’ll All Be Free»
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:18

Канье Уэст выпустил первый за десять месяцев трек «Someday We’ll All Be Free». Ролик с ним вышел на портале InfoWars, которому репер ранее заявил, что симпатизирует Гитлеру.

В треке Уэст рассуждает о разводе с Ким Кардашьян, а также о своих недавних высказываниях и последующей критике.

«Цензурная перегрузка. Библиотека переменных эпитопов антигена способствует иммунному ответу организма», — гласила подпись под постом рэпера с песней, который на момент написания заметки был уже удален.

В начале декабря вышло скандальное интервью Уэста с радиоведущим и конспирологом Алексом Джонсом. Они обсудили недавнюю критику в адрес рэпера из‑за антисемитских высказываний, комментариев о смерти Джорджа Флойда и выбранной футболке с надписью «White Lives Matter».

Также Уэст сказал, что ему нравится Гитлер, а «еврейские медиа заставили нас чувствовать, будто нацисты и Гитлер никогда не предлагали миру ничего, имеющего ценность».

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Ким КардашьянАлекс ДжонсДжордж Флойд
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