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В Петербурге пройдет профессиональный джазовый форум Jazz Across Borders
Денис Ламехов
Сегодня в 14:33

С 16 по 18 декабря в Петербурге пройдет профессиональный джазовый форум Jazz Across Borders. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

В работе JAB примут участие продюсеры из разных стран мира, программные директора фестивалей и клубов, промоутеры, представители российских филармоний, руководители джазовых оркестров страны.

Среди почетных гостей форума — основатель Nišville Jazz Festival Иван Благоевич (Сербия), основатель Bahrain Jazz Fest Джуд Д’Суза (Бахрейн), директор Warta Jazz Festival Aгус Cетиаван Басуни (Индонезия) и директор Petrovac Jazz Festival Винко Михайлович (Черногория).

В 2022 году программа Jazz Across Borders будет разделена на 8 тематических частей:

— JAB Conference: панельные дискуссии, круглые столы и публичные обсуждения трендов и проблем индустрии;

— JAB Showcases: шоукейс-фестиваль российских джазовых исполнителей, который дает возможность показать свое творчество российским и зарубежным профессионалам;

— JAB Workshops: встречи со спецгостями фестиваля;

— Конкурс студенческих коллективов: выступления перспективных молодых музыкантов. Главный приз состязания — участие в Московском джазовом фестивале 2023 года;

— JAB Clubnight: музыкальная программа в джазовых клубах Петербурга;

— JAB Listening: прослушивание российскими и иностранными музыкальными журналистами треков из альбомов 2021–2022 годов;

— JAB Matchmaking: тет-а-тет-встречи с российскими и зарубежными профессионалами джазовой индустрии;

— JAB Gala: гала-концерт с участием хедлайнеров Jazz Across Borders.

Участие в форуме бесплатное, по предварительной регистрации. Конференция пройдет в Екатерининском собрании. Его адрес: набережная канала Грибоедова, 88–90.

Гала-концерт пройдет 18 декабря в КСК «М-1 Арена». Его адрес: Приморский проспект, 80, строение 1. Билеты — по ссылке.

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